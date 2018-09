Director de escola corânica acusado de violar nove crianças na Malásia

O diretor de uma escola corânica em Kuala Lumpur, na Malásia, foi detido por alegadamente ter violado nove crianças que estudavam no centro, informou hoje a imprensa local.

O suspeito, de 30 anos, foi preso a 14 de setembro, após a denúncia de um professor da escola e das nove vítimas, de entre 11 e 16 anos, disse o subchefe da polícia de Kuala Lumpur, Zainuddin Yaacop à agência de notícias Bernama.

“Acreditamos que o suspeito molestou e violou todas as vítimas”, acrescentou Zainuddin.

A polícia indicou que um tribunal de Putrajaya acusou o diretor da escola de onze crimes ao abrigo da lei sobre abuso sexual de menores, que prevê penas de até 20 anos de prisão e castigo corporal por chicotadas.

Segundo as autoridades policiais, após a prisão do diretor, as crianças foram ouvidas na sede da polícia e, posteriormente, foram levadas para o hospital, onde foram examinadas pelos médicos antes de retornarem para as suas famílias.