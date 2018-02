Descoberta no México uma ‘cidade perdida’ com 40 mil edifícios

Um grupo de cientistas descobriu, através da tecnologia laser, uma povoação pré-colombiana de 23 quilómetros quadrados no Estado de Michoacán, no México, que teria cerca de 40 mil edifícios.

A cidade recebeu o nome de Angamuco e, de acordo com as investigações, cerca de 40 mil construções foram abandonadas pela população, a civilização Purepecha, depois de esta ficar coberta de lava, sendo referindo que tinha um “design incomum”.

De acordo com o professor de Antropologia do Estado, da Universidade do Colorado Christopher Fisher, acredita-se que mais de 100 mil pessoas viviam na cidade entre aproximadamente 1000 e 1350 dC.

Esta técnica de pesquisa inovadora aplica múltiplos impulsos laser à superfície a partir de um avião, para conhecer a profundidade da terra.

Christopher Fisher referiu que “é incrível” que “a maior cidade” conhecida até agora deste período estava escondida no coração do México há tanto tempo.

“Os métodos tradicionais de pesquisas arqueológicas no campo levariam vinte anos para recolher tantos dados quanto dois dias de trabalho com essa tecnologia permite”, acrescentou o professor universitário.