Deputados iranianos incendeiam bandeira dos EUA no parlamento

Os deputados iranianos incendiaram hoje uma bandeira de papel dos Estados Unidos no parlamento, gritando “Morte à América!”, um dia após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado o abandono do acordo sobre o programa nuclear do Irão.

No protesto, que ocorreu dentro do parlamento iraniano, os deputados queimaram também uma folha de papel representando o acordo nuclear.

As palavras de ordem “Morte à América” são há muito usadas no Irão, desde a Revolução Islâmica, em 1979, sendo inclusive comum ouvi-las no interior do parlamento.

Porém, o protesto de hoje é ilustrativo da revolta da opinião pública que atravessa o Irão desde o anúncio da decisão de Trump.