Comissão Europeia mais perto de meta de 40% de mulheres em cargos de topo

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou hoje a nomeação de novos funcionários para cargos de topo na burocracia europeia, passando a haver 36% de mulheres.

As nomeações de hoje, sublinhou Juncker, em conferência de imprensa, incluem a indicação, pela primeira vez, de uma mulher, Clara Martinez Alberola, como chefe de gabinete do líder do executivo comunitário, em substituição de Martin Selmayr, que sobe a secretário-geral da Comissão Europeia, em 1 de Março.

Com as várias nomeações de hoje, que não incluem qualquer português, a Comissão Europeia passa a incluir 12 directoras-gerais e 19 directoras-gerais adjuntas, o que significa que 36% das funções de topo são exercidas por mulheres, sendo a meta traçada de ter 40% até Outubro de 2019.