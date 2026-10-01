Como o consumo de beleza está a mudar em Portugal

Comprar cosméticos deixou de ser uma tarefa limitada à visita a uma perfumaria ou ao conselho de uma revista. Em Portugal, o consumidor pesquisa, compara preços, consulta avaliações e procura compreender a composição de cada produto antes de tomar uma decisão. A beleza tornou-se uma categoria mais informada, mais digital e também mais ligada à identidade pessoal.

O crescimento das plataformas online ajudou a acelerar esta mudança. Em lojas como a Douglas Portugal, o cliente encontra perfumes, maquilhagem, cuidados de rosto e produtos para o cabelo num mesmo espaço digital, com informação detalhada e possibilidade de explorar marcas que nem sempre estão disponíveis nas lojas físicas.

Esta conveniência não eliminou a importância da experiência presencial. Pelo contrário, muitas pessoas alternam entre os dois canais: pesquisam online, experimentam numa loja e concluem a compra através do telemóvel, ou fazem o percurso inverso. O consumidor atual não pensa necessariamente em “loja” e “internet” como universos separados. Procura uma experiência contínua, independentemente do local onde começa.

Personalização sem perder confiança

Um dos temas mais relevantes no setor é a personalização. Recomendações baseadas no tipo de pele, na preferência olfativa ou no orçamento podem facilitar a escolha num mercado com milhares de referências. Para alguém que procura um perfume para o dia a dia, por exemplo, filtros relacionados com notas cítricas, intensidade e duração podem ser mais úteis do que uma lista extensa de produtos.

Essa personalização só funciona quando é acompanhada por transparência. O consumidor quer perceber por que razão determinado produto foi recomendado, que ingredientes contém e para que tipo de necessidade foi desenvolvido. A linguagem excessivamente técnica afasta; a promessa exagerada também. A confiança constrói-se com descrições claras, fotografias fiéis e avaliações apresentadas de forma responsável.

As redes sociais têm um papel importante neste processo. Vídeos curtos, tutoriais e opiniões de criadores de conteúdo ajudam a explicar como aplicar um sérum, escolher uma base ou combinar diferentes fragrâncias. Ainda assim, a popularidade de um produto não substitui a adequação ao perfil de cada pessoa. Uma tendência pode despertar interesse, mas não garante resultados iguais para todos.

Sustentabilidade passa da embalagem ao comportamento

A preocupação ambiental ganhou espaço nas decisões de compra, embora continue a conviver com limitações práticas. Os consumidores observam a quantidade de plástico utilizada, a possibilidade de reciclagem, a origem dos ingredientes e a durabilidade da embalagem. Também questionam se uma rotina com muitos produtos é realmente necessária.

O setor tem respondido com formatos recarregáveis, embalagens mais leves e linhas que procuram reduzir o desperdício. Porém, a comunicação precisa de ser rigorosa. Expressões como “natural” ou “amigo do ambiente” podem dizer pouco quando não são acompanhadas por informação concreta. O cliente está mais atento ao chamado greenwashing e tende a valorizar marcas que explicam o que fizeram, mas também reconhecem o que ainda falta fazer.

Há uma mudança igualmente relevante nos hábitos. Comprar menos produtos, escolher fórmulas multifuncionais e terminar aquilo que já se tem são atitudes que reduzem o consumo desnecessário. Esta lógica não significa abandonar o prazer associado à beleza. Significa atribuir mais valor a cada compra e prolongar a vida útil dos produtos.

A influência das novas gerações

Os consumidores mais jovens estão a redefinir a forma como se fala de beleza. Em vez de procurarem apenas a aparência perfeita, muitos valorizam rotinas simples, bem-estar e autenticidade. A maquilhagem pode ser usada para criar um visual elaborado num dia e praticamente desaparecer no seguinte. A escolha depende da ocasião, do humor e da relação que cada pessoa estabelece com a própria imagem.

Também existe uma maior abertura para categorias que antes eram apresentadas de forma muito segmentada. Produtos para cuidados da pele, cabelo e corpo são comunicados para públicos mais amplos, sem depender tanto de estereótipos de género. A diversidade de tons, idades e tipos de pele tornou-se um critério observado com atenção, sobretudo nas campanhas digitais.

Marcas e retalhistas precisam de acompanhar esta mudança sem transformar todas as mensagens numa tentativa de seguir tendências. O público reconhece rapidamente uma comunicação artificial. Fotografias com diferentes perfis, descrições inclusivas e atendimento preparado para responder a dúvidas concretas têm mais impacto do que declarações genéricas.

O futuro combina tecnologia e aconselhamento

A tecnologia continuará a influenciar a forma como os portugueses descobrem e compram produtos de beleza. Ferramentas de pesquisa visual, diagnósticos digitais e experiências virtuais podem reduzir a incerteza, sobretudo quando o cliente não conhece uma marca. O desafio será garantir que esses recursos complementam o aconselhamento humano, em vez de o substituírem por completo.

Há decisões que continuam a depender da experiência sensorial. Sentir uma fragrância, testar a textura de um creme ou observar a tonalidade de uma maquilhagem são gestos difíceis de reproduzir num ecrã. É por isso que o futuro do setor deverá passar por uma combinação equilibrada entre conveniência digital e contacto pessoal.

Para o consumidor, a vantagem está numa escolha mais informada e ajustada às suas necessidades. Para as empresas, a exigência é maior: será preciso explicar melhor, ouvir com atenção e cumprir aquilo que se promete. A beleza pode continuar associada ao prazer, mas as compras serão cada vez mais guiadas por confiança, utilidade e responsabilidade.