Chuvas torrenciais no Havai abrandam e permitem trabalhos de resgate

As fortes chuvas que se fizeram sentir nos últimos dias em Kauai, Havai, abrandaram na segunda-feira, ajudando o trabalho das equipas de emergência no resgate das pessoas isoladas devido às cheias na ilha.

Quarenta pessoas, maioritariamente turistas, ficaram retidas desde a noite de sábado num abrigo da Cruz Vermelha numa escola primária na cidade de Hanalei, na costa norte.

Os trabalhos de resgate destas pessoas foram dificultados pelo forte temporal que impediu que os helicópteros descolassem.

Na noite de domingo, outras 21 pessoas chegaram ao abrigo, em embarcações pessoais, numa altura em que o espaço já tinha recomposto as suas provisões de comida e água, depois de umas horas de escassez.

Não há notícia de pessoas feridas com gravidade. O mayor (presidente da câmara) de Kauai, Bernard Carvalho, e o governador do Havai, Davide Ige, foram na segunda-feira, de helicóptero, fazer um levantamento dos estragos e necessidades de resgate.

“A Guarda Nacional do Havai foi enviada no domingo, e estou empenhado em identificar e mobilizar outros meios do Estado para manter a comunidade segura”, disse Ige, numa declaração citada pela Associated Press (AP).

“Agora que o tempo parece ter melhorado, a nossa prioridade é chegar às pessoas que precisam de ajuda médica e ajuda de emergência”, acrescentou.