China promete retaliar face às novas tarifas alfandegárias anunciadas por Trump

O governo de Pequim prometeu hoje retaliar após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado novas tarifas alfandegárias sobre 200 mil milhões de dólares de produtos chineses.

“Para proteger os seus direitos e interesses legítimos, tal como as regras de livre comércio no mundo, a China ver-se-á obrigada a tomar medidas de retaliação de forma proporcional”, justifica o Ministério do Comércio de Pequim.

O executivo de Pequim manifesta a sua perplexidade com as “novas incertezas” traduzidas nesta tarifas aduaneiras anunciadas no decorrer das negociações entre a China e os Estados Unidos para regular o seu diferendo comercial.