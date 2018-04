Camião que carregava explosivos rebenta na China e faz sete mortos

Sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas quando um camião que carregava mais de cinco toneladas de explosivos rebentou no norte da China, informou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua.

Segundo o governo do condado de Zhen’na, província de Shaanxi, o incidente ocorreu na noite de terça-feira, na hora local, junto a um armazém de explosivos, que fornece para o setor da construção e mineração.

O governo afirmou que as causas da explosão estão a ser investigadas.

Entre as vítimas constam os camionistas, funcionários do armazém e seguranças.

Segunda maior economia mundial, a seguir aos Estados Unidos da América, a China é o país que regista mais acidentes industriais fatais.

Pelas contas do Governo chinês, em 2015, a China registou 281.000 acidentes laborais, que causaram a morte de 66.182 pessoas.

Organizações não governamentais dizem que o número é maior, atendendo aos casos que permanecem encobertos.

Em 2015, duas explosões num armazém no porto de Tianjin, no norte do país, por causa da armazenagem ilegal de químicos, provocaram 173 mortos.