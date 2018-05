Bombeiros encontram corpo de segunda vítima mortal em prédio que desabou no Brasil

As equipas de resgate encontraram hoje uma segunda vítima mortal nos destroços do prédio que desabou na semana passada no centro de São Paulo, a maior cidade do Brasil.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é presumivelmente uma criança que estava desaparecida.

Os bombeiros também aumentaram para sete o número de pessoas desaparecidas após o desabamento, entre as quais estão os gémeos Welder e Wender, de 09 anos.

O corpo da segunda vítima mortal, carbonizada, foi encontrado na área central dos escombros, correspondendo aparentemente ao sétimo andar do prédio, que desabou após ser consumido pelas chamas na passada terça-feira.

Graças às indicações que uma cadela da equipa de resgate fez na véspera, as autoridades encontraram o corpo às 06:30 (10:30 Lisboa) após horas de escavações manuais.

A primeira vítima mortal, encontrada na passada sexta-feira, foi identificada como sendo Ricardo Oliveira, 39 anos, que estava a ser resgatado quando o prédio desmoronou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os esforços de resgate serão intensificados durante o dia na zona central dos escombros onde há “muitas indicações” de que mais vítimas poderão estar sob os destroços.

No entanto, a probabilidade de encontrar pessoas com vida “diminui a cada hora”, explicou fonte do Corpo de Bombeiros.

Além das seis pessoas em que as buscas estão concentradas - os dois gémeos, a sua mãe Selma Almeida e o casal Eva Barbosa Silveira, 42, e Walmir Souza Santos, 47 - os bombeiros incluíram hoje Francisco Dantas, de 56 anos, na lista oficial de pessoas desaparecidas.

O edifício Wilton Paes de Almeida, com 24 andares que durante anos foi a sede da Polícia Federal em São Paulo, foi ocupado por mais de 300 pessoas pobres e incendiou-se devido a um curto-circuito numa tomada elétrica, conforme explicou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves.

O fogo estendeu-se a dois edifícios contíguos e acabou por provocar o desabamento do prédio, que por sua vez derrubou parte de uma igreja vizinha.

Depois da tragédia, a maioria das famílias foram transferidas para abrigos municipais para receber ajuda financeira.

Algumas famílias, no entanto, escolheram ficar num acampamento a poucos metros do local do desastre para exigir que o Governo local lhes entregue uma casa e recusando ir para abrigos.