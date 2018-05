Bomba e projécteis disparados sobre Damasco matam quatro e ferem 24 pessoas

A explosão de uma bomba e projécteis disparados por extremistas no centro de Damasco mataram hoje quatro pessoas e feriram outras 24, informou a agência de notícias estatal da Síria.

A agência SANA inicialmente informou que três projécteis atingiram o centro da cidade e só relataram a explosão no final do dia.

Segundo a mesma fonte, três projécteis atingiram um edifício conhecido como Torre de Damasco e uma área próxima, e houve uma explosão na praça Maysat.

A TV estatal mostrou um mini autocarro carbonizado e carros danificados na área onde ocorreu o bombardeamento.

Não ficou claro de imediato que tipo de bomba foi usada neste ataque.

Os projécteis foram aparentemente disparados por combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) na parte sul da cidade, onde os extremistas lutam contra as forças do Governo há mais de duas semanas.

As tropas sírias estão a avançar sobre o bairro de Hajar al-Aswad, no sul da cidade, e nas proximidades do campo de refugiados palestinianos de Yarmouk.

Na semana passada, as forças do Governo separaram os combatentes do EI em Hajar al-Aswad daqueles que estão em Yarmouk.

A captura de Yarmouk, Hajar al-Aswad e outras áreas colocaria a cidade de Damasco sob o controlo do Governo.