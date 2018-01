Baixas temperaturas causam um morto em Macau

Uma mulher morreu hoje por hipotermia, na sequência das baixas temperaturas que se registam desde domingo em Macau, anunciaram os Serviços de Saúde do território.

Entre segunda-feira e hoje, as urgências do hospital Conde de São Januário admitiram dois casos de hipotermia em duas mulheres, de 79 e 94 anos, respetivamente. A temperatura do ar chegou a rondar os seis graus centígrados na manhã de hoje.

Uma das pacientes, não identificada pelos Serviços de Saúde, acabou por morrer no hospital, enquanto a outra continua internada para observação.

Na sexta-feira, os Serviços de Saúde tinham alertado a população para a descida de temperatura para esta semana, a rondar os sete graus centígrados, apelando a que vestisse roupa adequada para estas situações e para se manter abrigada.

Em Macau, a temperatura média ronda, de dezembro a fevereiro, os 15 graus centígrados.