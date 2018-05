Avião aterra de emergência na China depois de janela no cockpit rachar

Um avião do modelo Airbus A318 aterrou hoje de emergência na China, após a janela no cockpit ter rachado e ferido o copiloto no rosto, informou a Administração de Aviação Civil da China.

O avião, que se deslocava desde Chongqing, no centro da China, para a capital do Tibete, Lhasa, no sudoeste, aterrou a meio da viagem, na cidade de Chengdu.

Apesar do incidente, os 119 passageiros do voo, operado pela companhia aérea chinesa Sichuan Airlines, saíram ilesos, e apenas um outro membro da tripulação sofreu ferimentos ligeiros, durante a aterragem.

O comunicado da Administração de Aviação Civil da China afirma que está a decorrer uma investigação para apurar as causas do incidente.

Fotografias tiradas pelos passageiros e difundidas no portal do Diário do Povo, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, mostram que as máscaras de oxigénio foram libertadas.

Outras imagens sugerem que uma das janelas do cockpit foi totalmente removida.