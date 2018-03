Ataques aéreos e de artilharia matam 19 civis em Afrine, no nordeste da Síria

Pelo menos 19 civis, entre os quais duas crianças, morreram hoje após ataques aéreos e de artilharia conduzidos pelas forças turcas em Afrine, no nordeste da Síria, avança o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Com estas mortes, sobe para 171 o número de vítimas resultantes de ataques aéreos e de artilharia no enclave curdo de Afrine desde 20 de janeiro.

Nesse dia, 20 de janeiro, a Turquia lançou uma ofensiva contra as milícias da Unidade de Proteção do Povo (YPG), um grupo que considera terrorista devido aos seus vínculos com a guerrilha curda presente no seu território, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

De acordo com os dados do OSDH, desde o início dos ataques, as forças turcas e os seus aliados passaram a controlar 96 povoações no enclave, cerca de 28% do total no território.

Em Afrine perspetiva-se uma situação semelhante à de Ghouta Oriental, também na Síria, onde morreram mais de 750 pessoas no espaço de um mês e meio e a ajuda humanitária apenas é possível durante uma trégua diária de cinco horas.