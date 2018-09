Apenas um quarto das mulheres moçambicanas usam contraceptivos

Apenas 25 em cada 100 mulheres usam contraceptivos em Moçambique, o que tem resultado em elevadas taxas de natalidade, informou hoje o Ministério da Saúde moçambicano (MISAU).

A chefe do Departamento de Saúde da Mulher e Criança no MISAU, Páscoa Wate, citada pelo jornal Notícias, afirmou que o país deve remover as barreiras socioculturais que impedem as mulheres de acederem aos anticoncetivos.

“Temos o desafio de remover as barreiras socioculturais e promover cada vez mais o acesso à informação e aos serviços de planeamento familiar e contracepção moderna, priorizando os adolescentes e jovens de ambos os sexos”, afirmou Páscoa Wate.

O acesso à contracepção, prosseguiu, reduz o potencial de gravidez não planificada em 73% e o aborto provocado em 70%.

Páscoa Wate falou sobre o uso de contracetivos em Moçambique, a propósito do Dia Mundial de Contracepção, que se assinalado hoje.