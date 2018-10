22 mortos em acidente de viação com migrantes na Turquia

Pelo menos 22 migrantes, incluindo crianças, morreram hoje na Turquia quando um veículo se despistou e caiu no leito de um rio alguns metros abaixo, anunciou a agência estatal Anadolu numa atualização do anterior balanço do acidente.

A Anadolu, que tinha noticiado antes a morte de 15 migrantes no acidente de viação e depois de 19, atualiza igualmente o número de feridos de 11 para 13.

O veículo, um camião segundo as primeiras informações, dirigia-se para Izmir, na costa ocidental da Turquia.

Segundo a imprensa turca, o motorista do camião está entre os feridos e disse à polícia que um carro tinha mudado bruscamente de direção à sua frente.

A televisão turca mostrou imagens do veículo reduzido a metal queimado no leito do rio, rodeado de elementos de equipas de socorro.

A Turquia é um importante ponto de trânsito de migrantes vindos do Médio Oriente, Ásia e África e que pretendem entrar na Europa através da Grécia.