Serviço de Urgência do Hospital vai ser renovado e ampliado

Nesta segunda-feira, acordamos com as notícias da Venezuela, nas quais ficamos a saber que Nicolás Maduro foi reeleito para um novo mandato de seis anos.

Já na Madeira, o dia fica marcado pela visita do primeiro-ministro, António Costa, à Região, para participar no Dia do Empresário, mas também terá um encontro determinante na Quinta Vigia para abordar matérias pendentes entre a Madeira e a República.

A manchete da edição de hoje vai para as obras de renovação e reestruturação funcional das urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que deverão ir para o terreno ainda antes do final do ano.