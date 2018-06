CMF obrigada a promover novo concurso para ETAR

Na edição desta quinta-feira, são cinco os temas em destaque na primeira página do DIÁRIO.

A Região continua a não cumprir com a Directiva das Águas Residuais Urbanas, porque o Funchal não fez as alterações exigidas pela União Europeia, o que levou a Câmara a lançar um novo concurso para as obras na ETAR.

A grande mancha fotográfica vai para a vitória de Portugal frente a Marrocos, jogo que foi visto por milhares de pessoas no Largo da Restauração.

Hoje, pode ainda ficar a saber que os pontões das ribeiras vão ter quiosques que deverão criar 12 novos postos de trabalho.

Na cultura, Fernando Mendes vem à Madeira com um novo espectáculo e, por fim, o CDS-Madeira já conta com três candidatos à liderança do partido.