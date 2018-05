Alunos da Escola Básica do Livramento estão nas instalações do DIÁRIO, veja o video

Os alunos do terceiro ano da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Livramento encontram-se, de momento, nas instalações do DIÁRIO de Notícias da Madeira, numa visita de estudo.

As crianças tiveram uma visita guiada ao espaço e agora estão a assistir a uma demonstração de colocação de notícias na plataforma digital do DIÁRIO.

Confira os momentos de convívio e de aprendizagem, junto dos profissionais da redacção.