XIV Semana Aberta da Saúde Mental arranca na próxima segunda-feira

A Casa de Saúde Câmara Pestana, Instituição Particular de Solidariedade Social, pertença do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, desenvolve a sua actividade no âmbito da Saúde Mental e Psiquiatria e, numa perspectiva de abertura à sociedade, irá realizar a XIV Semana Aberta à Saúde Mental, entre os dias 8 e 12 de Outubro, integrando as comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, efeméride celebrada a 10 de Outubro.

Esta iniciativa, nascida em 2004, pretende contribuir para a diminuição do estigma social face às pessoas portadoras de doença mental, alertar a sociedade para a problemática da doença mental, alterando preconceitos e estereótipos e possibilitar às utentes internadas nesta Casa de Saúde a vivência de novas experiências.

São muitas as actividades preparadas para esta semana, entre elas, uma Festa da Espuma, com a colaboração dos Bombeiros Municipais do Funchal, uma aula de FitDance e actividades lúdicas com um grupo de alunos da Escola da APEL em parceria com as pessoas assistidas neste estabelecimento de saúde.

Outra actividade que merece destaque é o lançamento do Projecto ‘Minuto Sem Estigma’, na Antena 1 Madeira que pretende ser um alerta à sociedade civil,. Compreende a leitura de 20 textos sobre o estigma da doença mental e será transmitido de 2.ª a 6.ª nos meses de Outubro e Novembro 2018; Maio/Junho 2019 e Outubro/Novembro 2019.

Para o dia 10 de Outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, está está previsto uma Marcha pela Saúde Mental, numa organização conjunta entre os Irmãos de São João de Deus e as Irmãs Hospitaleiras, com o apoio da Secretaria Regional da Saúde, utentes, colaboradores, voluntários destas e demais Instituiçõe. Será feito um percurso entre a Praça do Povo e a Sé Catedral para sensibilizar a sociedade para a problemática inerente à Saúde Mental.