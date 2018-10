XII Conferência Anual do Turismo apresentada na próxima segunda-feira

A direcção da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas (OE) apresenta, na próxima segunda-feira, dia 8 de Outubro, às 16 horas, a Conferência Anual do Turismo (CAT) 2018, numa sessão que contará com várias entidades. Para além do actual presidente da Delegação Regional da Madeira da OE, Paulo Pereira, estarão presentes no piso superior do Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, os três ex-presidentes e moderadores de cada um dos painéis da CAT 2018, Carlos Pereira, Eduardo Jesus e André Barreto.

Recorde-se que, a XII Conferência Anual do Turismo está marcada para o próximo dia 12 de Outubro, no Centro de Congressos da Madeira, sob o tema da ‘Rentabilidade’.

Nesta edição, a Rentabilidade será aprofundada nas suas diversas vertentes, focando a importância que lhe é dada por diversos ‘players’ de referência do sector do Turismo nas suas tomadas de decisão de investimento, financiamento, gestão e estratégia de longo prazo nas diversas áreas de negócios onde competem (hotelaria, aviação, infraestruturas náuticas, restauração, rent-a-car e golfe).

Desta conferência constam nomes como António Trindade (CEO do PortoBay), José Theotónio (CEO do Grupo Pestana), Gonçalo Batalha (administrador e partner da ECS Capital), Rui Ferreira (CEO do Lisbon Cruise Terminal), Laura Torres Peñate (directora de Mercados Internacionais da Binter Canárias), Martinho Fortunato (CEO da Marina de Lagos), Chef Rui Paula (Chef e CEO do Grupo Rui Paula), Luís Correia da Silva (CEO do D. Pedro Golf) e Paulo Moura (CEO da Europcar Portugal).

A CAT é o maior evento nacional da OE, registando um número de inscritos superior a 900 pessoas, e tem contado com o alto patrocínio da Presidência da República.