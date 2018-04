Voo da TAP do Porto divergiu para Lisboa

Há mais um voo que divergiu esta manhã devido ao mau tempo, foi o da TAP proveniente do Porto, que acabou por rumar a Lisboa depois de mais cerca de meia hora às voltas. O vento não deu tréguas e ainda não aterrou nenhuma aeronave esta manhã. O voo cargueiro da Swiftair também está a sobrevoar a zona ao largo, à espera que o vento dê tréguas, assim como um outro voo proveniente de Amesterdão, da Tui, que embora ainda dentro do tempo previsto, também já deu umas voltas no ar.

O voo de ligação do Porto Santo, que estava previsto para as 8h25 ainda não chegou e o voo da Easyjet, com origem no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, também está a sobrevoar o espaço aéreo da Madeira, sem conseguir aterrar. Já o voo desta companhia, que devia ter chegado às 8h20, com origem no Porto, foi cancelado, assim como a partida da Madeira, prevista para as 8h50 para o mesmo destino.

Para hoje estavam previstas 14 chegadas, só até ao meio-dia. Nenhuma se concretizou até ao momento, e espera-se uma manhã complicada para quem tem voos previstos de e para a Madeira. É que além dos voos que não chegam, o não aterrar implica também que os voos de partida não saiam do Aeroporto Cristiano Ronaldo.

Os únicos voos que partiram esta manhã foram realizados com as aeronaves que pernoitaram no Aeroporto da Madeira.