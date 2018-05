Veleiro ‘Wind’ com avaria no leme pede apoio para chegar ao Porto Santo

O Capitão do Porto do Porto Santo em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) e apoio do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lísboa (MRCC Lisboa), coordenou deste o final do dia de ontem, 17 de Maio, uma operação de assistência a um veleiro de bandeira da Serra Leoa, denominado ‘WIND’, com 13168 metros de comprimento, que se encontrava a cerca de 147 milhas (272km) a leste da Ilha do Porto Santo, com seis tripulantes a bordo. O socorro foi solicitado para o MRSC Funchal em virtude de se encontrar com avaria no leme, encontrando-se desta forma incapacitado de enitrar na Marina do Porto Santo.

O alerta foi recebido por volta das 22h58m desta quinta-feira no MRSC Funchal, tendo sido efectuado contacto com o veleiro, tendo o mesmo confirmado que tinha largado do Funchal no dia 16 Maio com destino a Gíbraltar, mas, devido a uma avaria no leme, tencionava regressar à Marina do Porto Santo. Confirmou ainda não necessitar de assistência imediata, pois iria manter-se a navegar até à entrada da marina, necessitando apenas de apoio na manobra de entrada.

Atendendo à tonelagem e comprimento do veleiro, foi necessário que a manobra de reboque fosse executada pela embarcação dos pilotos ‘Comandante Cristiano Sousa’ da Administração dos Portos da Região da Madeira (APRAM) de acordo com o protocolo de cooperação entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e em cumprimento do Plano Integrado de Salvamento Marítimo da Região Autónoma da Madeira.

Foi também activada a embarcação salva-vidas AMN-10-SG ‘BARRACUDA’ da Capitama do Porto do Porto Santo que acompanhou toda a operação de reboque, tendo o veleiro ‘WIND’ atracado em segurança pelas 21h55.

Os seis tripulantes, quatro de nacionalidade russa e dois de nacionalidade ucraniana encontravam-se bem de saúde, sem necessidade de qualquer tipo de assistência médica,