V Encontro de Educação de Santa Cruz marcado para esta sexta-feira

O V Encontro de Educação do Município de Santa Cruz realiza-se amanhã, 18 de Maio, no Hotel Vila Galé de Santa Cruz. Organizado anualmente pela Câmara Municipal de Santa Cruz, através do Gabinete de Educação, o evento tem por objectivo informar e divulgar trabalhos efectuados no concelho no âmbito educativo, bem como promover um espaço de comunicação e de debate de ideias sobre o tema ‘O Mundo Actual e os Desafios de Educação’. O Encontro é gratuito, mas com limitação de 200 inscrições.

Esta acção já se encontra validada pela Direcção Regional de Educação, para efeitos de progressão na carreira dos docentes de todos os grupos de recrutamento. Os docentes que queiram beneficiar da Validação deverão realizar a sua inscrição na Plataforma Interagir na actividade formativa: https://digital.madeira.gov.pt/interagir ) - V Encontro de Educação - O Mundo Actual e os Desafios à Educação.

Os Formandos serão avaliados através de uma reflexão crítica sobre um dos temas do Encontro, num texto com cerca de 500 palavras, a enviar por e-mail para gabinetedeeducacaocmsc@gmail.com no prazo de 10 dias após a realização do evento.

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, com base neste trabalho (90%) e no preenchimento da folha de controlo de assiduidade (10%) que estará no Balcão do Secretariado.

A nota expressa será na escala numérica de 1 a 10 valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, com a seguinte classificação de referência: 1 a 4,9 valores – Insuficiente, 5 a 6,4 valores – Regular; 6,5 a 7,9 valores – Bom; 8 a 8,9 valores – Muito Bom; 9 a 10 valores – Excelente.