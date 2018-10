Universidade Aberta já tem centro local de aprendizagem na Madeira

A entrada em funcionamento do novo serviço de apoio e de atendimento aos alunos da Universidade Aberta resulta do protocolo de cooperação estabelecido entre a autarquia câmara-lobense e a Reitoria da Universidade Aberta, através do qual a edilidade disponibilizou meios logísticos de apoio ao funcionamento do CLA e para a realização de exames e avaliações.

A Universidade Aberta regista actualmente um universo de cerca de 430 alunos da Região Autónoma da Madeira que frequentam os diferentes níveis de ensino superior e de especialização oferecidos por aquela universidade.

Actualmente com uma rede de 17 CLA dispersos pelo país, os Centros Locais de Aprendizagem são estruturas de proximidade da UAb, que visam promover ações de aprendizagem ao longo da vida, devidamente enquadradas nas necessidades de formação e qualificação.

O novo CLA-Madeira, localizado em Câmara de Lobos decorre da estratégia da Universidade Aberta de adequar, no espaço nacional, uma rede de serviços de ensino/formação superior, “reforçando a ligação académica e institucionalizada à sede central e garantindo melhores prestações docentes e de serviço público aos cidadãos das diferentes regiões do país. Assim, no CLA-Madeira os alunos que frequentam a UAb ou todos os interessados em frequentar a Universidade Aberta passam a dispor de um serviço de proximidade de apoio e de ligação à universidade, onde poderão ser acolhidos e aceder informações relacionadas com a oferta formativa da universidade”, destaca a instituição de ensino através de uma nota de imprensa.

Por outro lado, os alunos da UAb podem também usufruir do espólio da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, onde será instalada uma secção reservada a bibliografia da Universidade Aberta.

O CLA-Madeira encontra-se já a funcionar no Edifício da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, sito à Avenida da Autonomia, N.º 5, com o email: cla.camaradelobos@uab.pt e contacto telefónico (351) 291 910 130.