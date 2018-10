UMa debate desafios e benefícios da introdução do Cânhamo e da Marijuana

As consequências e o impacto socioeconómico da introdução industrial do cânhamo e da marijuana no Canadá vão estar em debate no próximo dia 30 de Outubro, a partir das 16 horas, na Universidade da Madeira.

A iniciativa, intitulada ‘Cannabis: Devil or Angel’, insere-se no âmbito do Ciclo de Conferências Científicas do Banco de Germoplasma ISOPlexis (BG ISOPlexis) e será proferida por Jan J. Slaski. Este cientista é coordenador do Grupo Crop Development and Management, InnoTechAlberta, e director do Canadian Hemp Trade Alliance, no Canadá, e investigador não-residente do BG ISOPlexis.

Esta conferência tem como destinatários preferenciais investigadores e estudantes de biologia, bioquímica, e áreas afins, estando também aberta a participação de todos os interessados no tema e na valorização dos recursos genéticos e da agrodiversidade.