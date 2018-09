UMa dá as boas vindas aos estudantes colocados na 2ª fase na sexta

A Universidade da Madeira vai realizar, ao longo da manhã do dia 28 de Setembro, um programa de acolhimento aos novos estudantes dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais e aos advindos da segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Esse programa compreende um conjunto diverso de actividades informativas e lúdicas as quais visam estabelecer os primeiros contactos com os colegas e com os docentes, a sua integração no ambiente universitário e na realidade da academia madeirense.

As actividades terão início às 9 horas com o registo dos participantes, na entrada do Campus da Penteada.

Seguir-se-á, pelas 9h30, uma reunião com os respectivos presidentes das Faculdades/Escolas Superiores, coordenadores de Departamento/Áreas Científicas, director de Curso, docentes e estudantes dos Conselhos de Curso, seguida de uma visita ao Campus da Penteada.

A partir das 11h30, o reitor da UMa, José Carmo, receberá os novos alunos na Quinta de S. Roque, num momento de convívio e confraternização, onde será servido um lanche e haverá a actuação das Tunas da Universidade da Madeira.

Está igualmente previsto um evento cultural, em data a divulgar, cujo convite abrangerá as famílias dos estudantes da UMa.

Ao longo do ano, a Universidade promoverá diversos encontros formativos e culturais que têm por finalidade contribuir para o bom envolvimento dos alunos na formação académica e no exercício da cidadania.