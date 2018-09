Trabalhos de construção civil na Madeira atingiram os 316 milhões de euros em 2016

O valor dos trabalhos realizados pelas empresas de construção da Região Autónoma da Madeira fixou-se em 315,6 milhões de euros em 2016, registando uma diminuição de 3,6% face a 2015.

“Esta redução resultou do decréscimo verificado nos trabalhos realizados em obras de engenharia civil (-22,3%), dado que os trabalhos em edifícios aumentaram 38,5%”, nota a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) que hoje publicou os Indicadores das Empresas de Construção.

De acordo com a mesma publicação, as empresas de construção com 20 e mais trabalhadores foram responsáveis por 71,6% do total do valor dos trabalhos realizados, gerando 225,9 milhões de euros, menos 10,7% que em 2015.

Nesta categoria de empresas, os trabalhos realizados em obras de engenharia civil tiveram um peso bastante significativo (69,8% do total), tendo facturado em 2016 cerca de 157,8 milhões de euros, menos 22,8% que no ano anterior.

“Este decréscimo resultou basicamente da quebra observada nas obras relativas a “autoestradas, estradas, ruas e caminhos” (-21,8%, correspondendo a menos 34,0 milhões de euros)”, analisa a DREM.

As compras realizadas pelas empresas de construção, em 2016, situaram-se nos 71,7 milhões de euros, menos 11,9% face a 2015.