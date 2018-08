Temperaturas atingem os 32,3ºC no Pico Alto

De acordo com as informações divulgadas no ‘site’ do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre as elevadas temperaturas que se fazem sentir, este domingo (dia 5 de Agosto), na Madeira, o pico Alto (em plena área do Parque Ecológico do Funchal) tinha registado a temperatura mais alta da região -- 32,3ºC -- até às 13 horas de hoje.

Também acima dos 30ºC estão esta tarde: a Quinta Grande (Câmara Lobos) com 31,8ºC, o Monte (Funchal) com 31ºC, o Santo da Serra (Machico) com 30,6ºC e o Lombo da Terça (São Vicente) com 30,4ºC.

Santana é neste domingo a localidade mais ‘fresca’ da Região, com uma temperatura de 23ºC.

Já na ilha do Porto Santo os termómetros marcam 25ºC.

Recorde-se que, devido à aproximação e invasão de massa de ar tropical continental quente e seca, a ilha da Madeira está sob aviso laranja e o Porto Santo sob aviso amarelo, até segunda-feira. Segundo o IPMA, as temperaturas máximas e mínimas vão começar a descer a partir de amanhã.