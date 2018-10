Tecnopólo recebe sessão de esclarecimento ‘IFRRU 2020’

No próximo dia 3 de Outubro, terá lugar na Sala Ursa Menor III, piso -1 do edifício Madeira Tecnopólo, com início previsto para as 09 horas, a sessão de esclarecimento ‘IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas’. Esta sessão será realizada pela ADENE - Agência para a Energia com a colaboração da AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira.

A sessão é direccionada aos Peritos Qualificados do Sistema de Certificação Energética, técnicos das câmaras municipais e à Autoridade de Gestão do Programa Operacional Madeira 14-20.

Sobre a temática ‘A certificação energética no IFRRU 2020’, será proferida uma apresentação pelo eng. Paulo Libório da ADENE, seguida de um debate de casos práticos disponibilizados pelos Peritos Qualificados.

Também será abordada a temática ‘Certificação energética dos edifícios’ a qual será apresentada o enquadramento, a revisão do certificado energético - principais conclusões do estudo de mercado, seguida de um debate, estando previsto o encerramento da sessão às 12h30.