TAP cancela voo da noite para a Madeira

A TAP cancelou hoje mais um voo de ligação à Madeira, é o 1691 que tinha partida prevista do Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa pelas 21h50, já não se vai realizar. Os passageiros que estavam neste voo da noite só deverão viajar amanhã à tarde em direcção à ilha, no voo TP 1687, com partida de Lisboa pelas 16h05.

Os passageiros foram informados por mensagem para os telemóveis de que a ligação não se vai realizar, mas não foi divulgada a razão para mais este cancelamento que tem também efeitos no voo TP 1670 de amanhã entre Funchal e Lisboa que saía às seis da manhã e também já foi cancelado.

A companhia aérea portuguesa tem sido notícia e não pelas melhores razões. São vários os voos cancelados para a Madeira e não só, assim como as criticas a somarem-se à má actuação da companhia aérea.