Somos Todos Monte “agradece” promessa de requalificação no centro histórico do Monte

A Lista Independente Somos Todos Monte agradece a promessa de requalificação do centro histórico do Monte anunciada hoje pela Câmara Municipal do Funchal no DIÁRIO de Notícias da Madeira.

“Infelizmente tivemos que esperar praticamente um ano para que a Câmara Municipal do Funchal decidisse tomar alguma medida sobre aquele espaço”, disse numa nota de imprensa enviada à redacção.

Por outro lado, afirmou que “a informação que teremos que esperar outro ano para que apenas o projecto esteja concluído levanta-nos sérias dúvidas”.

“Será que é minimamente aceitável que uma freguesia com tanta relevância para o turismo regional fique com a sua vida em suspenso durante dois anos para ter apenas um projecto para o futuro? Se demorará dois anos a ter o projecto, quanto tempo demorará até termos uma solução definitiva implementada? Que medidas serão tomadas no imediato, agora que se reconheceu finalmente a necessidade de intervir naquele espaço, como forma de minimizar os impactos negativos e as dúvidas sobre a segurança?”, questionou.

Este movimento de cidadãos agradeceu também “a todas as mais de 500 pessoas que já assinaram o abaixo-assinado que está a ser organizado por esta lista sobre este tema”.

“Sem o empenho de todos, seguramente não seria possível ter finalmente uma decisão por parte da Câmara. Iremos manter a recolha das assinaturas porque é agora importante pressionar a Câmara a rever estes prazos agora anunciados ou na sua impossibilidade que medidas provisórias sejam tomadas de forma a que a estigmatização daquele espaço não continue durante pelo menos estes dois longos anos agora anunciados”, concluiu.