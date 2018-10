Solução é encontrar um novo meio de “financiamento social”, diz presidente da TAP

Chegou a vez do deputado do PSD, João Paulo Marques, colocar as suas questões: “Qual é a estratégia de gestão da TAP para a Madeira e para os residentes da Madeira”, já que Antonoaldo Neves afirmou que a TAP não tem obrigação de serviço público para a Madeira.

O presidente da TAP garante que dorme “de consciência tranquila” já que, desde a privatização da empresa, “há 211 mil lugares a mais para a Madeira”. Isto, sublinha, ““apesar de não ter obrigatoriedade de serviço público”.

Antonoaldo Neves diz ainda que a solução passa por “encontrar instrumentos de financiamento social possa ser dado na medida correcta”.

João Paulo Marques insiste que o que fica a perceber é que a TAP “trata a Madeira” como qualquer outro destino. E, como Carlos Rodrigues já o tinha feito, quer falar sobre “serviço público” e sobre o caderno de encargos da TAP. O social-democrata vinca que nos critérios de venda da TAP previam a garantia do Princípio da Continuidade Territorial. E questiona Antonoaldo Neves sobre se está a desmentir o Governo da República sobre a obrigação de serviço público.

O CEO da empresa replica: “O compromisso assumido é preservar e desenvolver as ligações chave definidas com as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores...”. Acrescenta: “Seria um prejuízo para a Madeira se a TAP praticasse preços diferentes para a Madeira”, alegando que a TAP compete numa lógica de mercado e que “não pode ser feita discriminação nem positiva, nem negativa, para a Madeira. Isso era ilegal”.

“Se há um consenso que essa obrigação deveria se tornar um serviço público, isso não cabe à TAP, cabe ao Governo”, conclui o presidente da empresa.

Antonoaldo Neves reforçou: “A TAP, com o processo de compra que foi feito, com apoio do accionista Estado, conseguiu negociar um passivo enorme. Que foi fundamental para estes resultados, se não fosse isso, não haveria mais estes 211 mil lugares [para a Madeira]”, sublinhando que a entrada do “accionista Estado” também permitiu que uma empresa que estava na falência pudesse crescer.