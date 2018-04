Situação para já normalizada no Aeroporto Cristiano Ronaldo

Apesar do vento, o Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo já registou 11 chegadas e 10 partidas no período da manhã.

Entre as 10 e 12 horas deste sábado aterraram todos os voos previstos, incluindo o voo da Aerovip de ligação diária com o Porto Santo.

Entre as 8 e as 10 horas, três aviões divergiram do Aeroporto devido aos ventos em Santa Cruz.

Um Germania Flug (de Toulouse) e um Transavia (de Amesterdão) divergiram para a ilha do Porto Santo e um Small Planet (de Paris) optou por ir para Lisboa.

Recorde-se que o arquipélago da Madeira está sob avisos meteorológicos amarelos para vento, agitação marítima e chuva até às 18 horas de hoje.

A Capitania do Porto do Funchal, com base nas previsões do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para agitação marítima e vento fortes até às 6 horas de domingo.

Voltaremos a proceder à actualização desta informação no período da tarde.