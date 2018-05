Serviço regional de Saúde e Protecção Civil recebem distinção ‘EuReCa ONE’

Os Serviço Regional de Saúde e a Protecção Civil da Madeira foram reconhecidos pelo ‘EuReCa ONE’ - European Registry of Cardiac Arrest no que concerne ao fenómeno da paragem cardiorrespiratória pré-hospitalar.

“Nós contribuímos com os nossos dados para um estudo europeu que abrangeu 174 milhões de pessoas, cerca um terço dos países da comunidade europeia”, disse Pedro Ramos, secretário regional da Saúde.

Este prémio atribuído, denominado ‘Ian G. Jacobs Award for International Group Collaboration to Advance Resuscitation Science’, visa galardoar individualidades, entidades científicas, estudos e grupos de trabalho provenientes das mais variadas áreas da emergência médica mundial e que têm contribuído para o desenvolvimento do conhecimento, ciência da reanimação e subsequente assistência integral aos doentes vítima de PCR.

Assim, este prémio é simultaneamente um reconhecimento por parte da ‘American Heart Association (AHA)’ pelo trabalho desenvolvido na Europa pelo ERC e em última instância, pelo trabalho desenvolvido em Portugal/Madeira pelo SRPC/SEMER/EMIR no que respeita ao objecto do estudo, sendo o ‘focal point’ e coordenador nacional o enfermeiro Vitor Correia, especialista em Médico-Cirurgica e operacional na Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

O ‘EuReCa ONE’ foi um estudo epidemiológico, multicentrico, prospetivo e randomizado de 1 mês , decorrido na Europa, com vista à compreensão da incidência de PCR pré-hospitalar e sua variabilidade, reanimação cardiorrespiratória, retorno de circulação espontânea e sobrevida, envolvendo um total de 27 países, tendo abrangido 174.000.000 de habitantes e 10.682 eventos de PCR. O mesmo desenvolveu-se em Outubro de 2014 tendo sido publicado em Agosto de 2016 na conceituada revista ‘Ressuscitation’. Neste momento decorre o ‘EuReCa TWO’, cujos objectivos são similares, tendo-se estendido a 3 meses com intuito de aprimorar a compreensão do problema em estudo.