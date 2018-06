Semana das Artes regressa em 2019

A Semana das Artes vai ter nova edição em 2019. A garantia foi dada esta tarde, no espectáculo de encerramento da iniciativa, por Jorge Carvalho, secretário regional de Educação.

O governante aproveitou o momento para parabenizar não só o “desempenho fantástico dos nossos alunos”, e foram mais de 4 mil aqueles que participaram nos 42 eventos que decorreram entre o dia 11 de Junho e ontem, mas também os encarregados de educação e os professores envolvidos. “Porque se temos este desempenho extraordinário dos nosso alunos, é porque temos professores muito competentes”, disse Jorge Carvalho.

O secretário regional disse ainda que estes eventos são razão para que a tutela esteja confiante e motivada “naquilo que é a organização de um sistema educativo que valoriza o talento, as artes, a pessoas no seu todo. É nisso que nós acreditamos, para que nós lutamos e estamos empenhados”.

Jorge Carvalho foi mesmo mais longe e disse que o Governo acredita que é criando condições para que cada aluno possa desenvolver o seu talento, que se caminha para a construção de uma sociedade capaz. “É porque acreditamos que todas estas valências tornam as pessoas mais capazes, mais felizes, que assumimos o compromisso de continuar a desenvolver todas as dimensões da arte das nossas escolas, porque só por essa via é que conseguiremos criar as condições para desenvolver a criatividade e a inovação nos nossos alunos”, garantiu ainda.