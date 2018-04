Sara Madruga da Costa projecta imagens da Madeira no parlamento nacional

Conforme noticiou o DIÁRIO esta quinta-feira, a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, projectos de resolução de todos os partidos - PSD; PEV, PCP, CDS, BE, PS e PAN , que recomendam ao governo a transferência para a Região dos imóveis anexos ao Farol de São Jorge.

Em nota de imprensa, a deputada do PSD-Madeira, Sara Madruga da Costa, lembra que “aproveitou para divulgar bonitas imagens da costa norte da Madeira, da igreja matriz de São Jorge, da Nossa Senhora da Pedra e claro do farol de São Jorge em telas de enorme dimensão no plenário”.

A deputada social democrata relembrou que “há muitos anos que o PSD reivindica a transferência dos imóveis anexos a este farol, imóveis esses que estão há vários anos desocupados, abandonados e em avançado estado de degradação”.

Sara Madruga da Costa recordou ainda as sucessivas resoluções da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e os esforços levados a cabo por sucessivos governos regionais referindo que a “transferência deste imóvel para o património da Região poderá ser um importante sinal da inversão da tendência do abandono do património do Estado”.

A deputada aludiu ainda ao retrato do faroleiro do poeta madeirense Cabral do Nascimento “A luz vermelha a reflectir-se além, nenhum vapor que vai, nenhum vapor que vem, farol e faroleiro – e mais ninguém. Apenas este ilhéu é que é pequeno, o resto é tudo grande. Tudo profundo, imenso na ampliação, eterno quase na desolação e sobrenatural na solidão”, ao feiticeiro do norte Manuel Gonçalves e à lenda e ao pequeno santuário da Nossa Senhora da Pedra. Da mesma forma que uma pequena Nossa Senhora da Pedra sustenta um enorme pedregulho que teima em não cair pela encosta abaixo é possível um novo rosto para as instalações do farol de São Jorge”.