Sara Madruga da Costa acusa ministro de Saúde de atitude “lamentável e eleitoralista”

A deputada à Assembleia da República Sara Madruga da Costa aproveitou a presença hoje do ministro da Saúde na Assembleia da República, naquela que será uma das últimas audições regimentais da sessão legislativa para confrontá-lo “ao vivo e de viva voz” com a visita que efectuou à Madeira no início de Junho a propósito de uma iniciativa partidária do PS-M.

“Lamentável e vergonhosa é o que me ocorre dizer perante a sua visita à Madeira no início de Junho” referiu Sara Madruga da Costa.

A deputada madeirense considerou lamentável a visita do ministro da saúde à Região no início de Junho e vergonhosa a forma eleitoralista como Adalberto Fernandes e o Governo da República continuam a tratar o financiamento do novo hospital da Madeira “há três anos que este governo da república adia a solução e empurra a sua resolução para as próximas eleições”

Há três anos também que o ministro da saúde promete visitar a Madeira e reunir com os órgãos regionais e não o faz, preferindo fazer política com a saúde dos madeirenses”, afirmou Sara Madruga da Costa.

“O ministro da saúde teve agenda para reunir nos Açores com os órgãos de governo próprio, mas na Madeira apenas reuniu com os militantes do PS M e fê-lo, não para explicar o ponto de situação do financiamento do novo hospital, não para explicar como se governa cumprindo as promessas eleitorais, mas apenas para explicar as supostas maravilhas do serviço nacional de saúde do continente. Se isto não é governar de forma partidária e eleitoralista tratando de forma diferente as duas regiões autónomas, não sei como o não será” referiu Sara Madruga da Costa.

A deputada madeirense confrontou ainda Adalberto Fernandes com as várias promessas efectuadas pelo ministro no parlamento, relativamente ao financiamento do novo hospital, relembrou a inactividade do grupo de trabalho que apenas ontem conheceu os novos representantes indicados pela república e as sucessivas promessas de visitas à Madeira e reuniões com o governo regional que continuam por cumprir.

Sara Madruga da Costa continuou com críticas à falta de agenda do ministro e comparou-a com a do parlamento: “ao contrário da Comissão de Saúde da Assembleia da República que visitou a Região em Maio, o ministro da Saúde ainda não teve tempo, nem agenda para visitar o hospital Nélio Mendonça e para dar uma palavra de conforto aos profissionais de saúde que aguardam pela concretização do financiamento do novo hospital. O ministro também ainda não teve tempo para reunir com o governo regional e para conhecer os terrenos onde será implantado o Novo Hospital da Madeira, mas teve tempo para visitar os Açores e reunir com o respectivo governo regional”.

A deputada social democrata ironizou dizendo ao ministro que “tem aqui e agora nesta audição, mais uma oportunidade para esclarecer qual o ponto de situação do financiamento do novo hospital e quando será disponibilizada a verba e cumprida a palavra deste governo aos madeirenses e porto-santenses”.

Sara Madruga da Costa aproveitou ainda para avisar o ministro da saúde: “Não admitimos que trate de forma partidária a saúde dos madeirenses e porto-santenses. A saúde e o novo hospital da Madeira não podem ter partido”.

Na resposta o ministro da Saúde sentiu necessidade de dizer a todos os deputados que iria dedicar um maior tempo à resposta às questões colocadas pela deputada madeirense e tentou explicar-se dizendo que esteve na Madeira a convite de um partido e na qualidade de membro da Comissão Política do partido socialista e que considerou indelicado reunir no dia anterior com o Governo Regional da Madeira.