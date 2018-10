Santa Cruz emite recomendações de segurança devido à passagem da tempestade ‘Leslie’

Tendo em conta as previsões meteorológicas para este sábado, dia 13 de Outubro, o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz, após reunião com o presidente da Câmara emitiu as seguintes recomendações:

Agitação Marítima

• Atendendo à forte ondulação, é de evitar circular nas zonas costeiras (falésias, escarpas, vias marginais, passeios marítimos, praias).

• Nas zonas em risco de erosão costeira, a população deverá tomar atenção à eventual afectação de edifícios (habitações, estabelecimentos comerciais, apoios de praia, etc.), localizados junto à costa ou próximo de praias.

Vento Forte

• Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

• Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afectadas por este tipo de situação meteorológica.

• Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

• Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.

• Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que se aconselha cuidados especiais nas actividades durante o período em que vigora o aviso.

Chuva Forte

• Esteja atento aos avisos e recomendações das autoridades competentes, mantendo-se informado do evoluir da situação.

• Em caso de inundação no interior de sua casa por excesso de chuva, contacte os Bombeiros locais e/ ou o Serviço Municipal de Proteção Civil do seu concelho.

• Ao conduzir nestas condições, reduza a velocidade, conduzindo com precaução devido a possíveis congestionamentos de tráfego. Tenha atenção aos lençóis de água que podem formar-se, não conduza ou estacione em zonas propícias a inundações.

• Tenha em atenção a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e a limpeza de inertes que possam ser arrastados.

• Tenha em atenção que as estradas podem estar cortadas ou condicionadas

ao trânsito.

Paralelamente, autarquia santa-cruzense adianta, que “estão a ser avaliadas algumas medidas de precaução, que podem passar pelo enceramento das promenades do Caniço e Santa Cruz, bem como pelo condicionamento de algumas estradas”, recomendando por isso que se evite, na medida do possível, as seguintes Estradas e Caminhos:

Santa Cruz

Pomar Batista

Estrada dos Moinhos

Caminho do Lombo dos Moinhos

Caminho do Poiso

Santo da Serra

Madre de Água

Caminho do Pereira

Rua Mary Jane Wilson

Caminho Ribeiro João Gonçalves

Camacha

Ribeiro Serrão

Caminho dos Casais de Além

Salgados

Ribeirinho de Baixo

Caniço

Estrada do Serralhal

Caminho do Palheiro Ferreiro

Estrada Engenheiro Abel de Freitas (Entre o novo cemitério e a Estrada do Serralhal)

Estrada das Fontes

Gaula

Caminho da Achada da Rocha

Caminho da Faia

A Câmara Municipal de Santa Cruz informa, ainda, que terá equipas da Salubridade e Obras Públicas em Prevenção e que as Juntas de freguesia estarão também em alerta.

Em caso de necessidade, a população pode ligar para o número geral 112, ou para o 291 520 112