Saiba na agenda deste sábado onde pode encontrar António Raminhos para uma conversa sobre filhos

1.ª Conferência de Parentalidade: ‘Pais à Maneira’

O Pestana Casino Park Hotel acolhe, neste sábado, a 1.ª Conferência de Parentalidade: Pais à Maneira. Uma iniciativa promovida pelo DIÁRIO, que se realiza das 09h30 às 12h40 e das 14h30 às 17h40. Muitos são os oradores que irão intervir nesta conferência, como Magda Gomes Dias (10 horas - 10h40), Rosário Carmona (11 horas - 11:40) e Costa, Ana Manta (11h40 - 12h20), Ana Varão (14h30 - 15h05), Joana Zino (15h05 - 15h40), Nádia Brazão (16 horas - 16h35) e António Raminhos (16h35 - 17h20). Os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas DIÁRIO, FNAC Madeira, balcão de informações Fórum Madeira, Lojas Flow, Tabacaria Silva & Gomes, Tabacaria Becas, Clube de vídeo Ribeira Brava, Casino da Madeira (na recepção sala de jogo) e online no site ‘iniciativas.dnoticias.pt’. Os ingressos têm um custo de 15 euros, sendo que os assinantes do DIÁRIO pagam 12,5 euros por bilhete individual. Quanto ao bilhete duplo, que dá direito a duas entradas, custa 25 euros. Por cada bilhete vendido, será entregue 1 euro à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

II Dog Trail em Machico

O evento vai decorrer neste sábado e terá um percurso de cerca de 3.600 metros com pouco desnível, iniciando-se no Abrigo Municipal de cães e com término junto à Praia de Areia Amarela, percorrendo alguns caminhos e veredas, sendo grande parte do percurso feito na Levada do Desembarcadouro. As partidas são intervaladas por 20 segundos, em formato de contra-relógio. A inscrição no evento pode ser efectuada na AARAM ou na Câmara Municipal de Machico e tem um custo simbólico de dois euros euros, que revertem totalmente para a causa animal. Todos os inscritos recebem uma t-shirt alusiva ao evento e, no final, haverá muitos prémios para os cães. Quem não tem cão também pode participar. O Município de Machico disponibiliza os cães do Abrigo Municipal para a prova e também para quem quiser nos dias anteriores ‘treinar’ com o cão escolhido. De referir que todos os cães do Abrigo Municipal estão prontos para adopção, desparasitados, vacinados e com chip de identificação.

Casting para o concurso Madeira Top Model 2018

O casting terá início às 19h30, no Trap Music Bar.

Eis os requisitos:

- Idade entre os 13 e os 27 anos, com ou sem experiência, disponibilidade e gosto pela moda;

- Roupa justa, saltos altos, biquini ou fato de banho;

- Fotocópia de documento de identificação

- Menores de idade devem estar acompanhados pelos representantes ou devem trazer autorização assinada pelos mesmos;

Orquestra de Cordas Ensemble XXI actua no Baltazar Dias

Pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a Orquestra de Corda Ensemble XXI dará início a um concerto, com a pianista Alina Taraban, que estuda neste momento no Conservatório Real de Antuérpia. Numa parceria com o Lions Clube do Funchal-Madeira, este concerto terá um carácter solidário,sendo que parte da receita reverterá para a Obra Social do Lions Clube do Funchal. Os bilhetes custam entre 5 cinco e dez euros e estão disponíveis na Bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Campeonato Nacional de Patinagem de Velocidade em Pista

Decorrerá, nos dias 12 e 13 de Maio, o Campeonato Nacional de Patinagem de Velocidade em Pista, nos escalões de Iniciados, Juvenis e Séniores, no patinódromo da Zona de Lazer da Foz da Ribeira do Faial. Nesta prova participarão 102 atletas de 9 clubes, sendo que 54 são regionais e 48 são oriundos de Portugal continental. Ao mesmo tempo, decorrerá também o Torneio Palhinhas, direccionado para os escalões de Escolares e Infantis, que contará com a participação de 45 atletas. No total, estarão no Faial 147 atletas a competir por títulos nacionais. No que concerne às provas, estas decorrerão neste sábado, em três turnos (manhã, tarde e noite) e no domingo de manhã.

Coro de Câmara da Madeira assinala 47 anos com concerto

O Coro de Câmara da Madeira faz, este mês de Maio, 47 anos de existência. Para celebrar a efeméride, será realizado um pequeno concerto, seguido de Solenização Eucarística, na Igreja do Colégio, no Funchal, com início pelas 16h30. A entrada é livre. Após a celebração, realizar-se-á um jantar convívio, para antigos e actuais coralistas, na sede do Coro de Câmara da Madeira, na Travessa das Capuchinhas, no Funchal

Clube de Campismo da Madeira organiza caminhada

O Clube de Campismo da Madeira, dando continuidade ao programa de actividade para o ano em curso, realiza mais uma caminhada. O percurso escolhido tem início no planalto do Paul da Serra, mais propriamente nos Assobiadores e seguindo a vereda do Fanal, por entre uma vasta mancha de floresta da Laurissilva, em direcção ao Posto Florestal do Fanal. No início do percurso a vegetação é dominada pelo Urzal de altitude, vegetação típica destas cotas mais altas, onde há mais frio e vento. Iniciando a descida pelos degraus de madeira, os primeiros quatrocentos metros desenrolam-se na freguesia do Seixal e o resto do percurso ocorre já na freguesia da Ribeira da Janela. A descida é acompanhada pelos túneis de urzes que aos poucos vão sendo substituídas pelas árvores da Laurissilva. Chegados ao fim da escadaria o grupo vai seguir pela Levada dos Cedros, que tem a sua origem nos afloramentos hídricos do Lombo do Cedro, a 1.000 metros de altitude, localizada na encosta da margem direita da Ribeira da Janela. O traçado da levada dos cedros desenvolve-se sempre pela declivosa encosta da margem direita da Ribeira da Janela até ao sítio da Entrosa, para depois flectir em direcção a norte, até ao final no Curral Falso. Já na estrada regional 209, o grupo prossegue a caminhada pela Vereda da Ribeira da Janela, até ao sítio dos Casais de Cima, na vila da Ribeira da Janela, num percurso desde à serra até à zona populacional.

Visitas encenadas estão de regresso ao Baltazar Dias

Às 15 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias irá receber as visitas encenadas dedicadas às famílias sob o tema ‘Prazer em conhecer, Baltazar’, uma produção da Câmara Municipal do Funchal com a Associação Cultural – Casa Invisível e com criação e interpretação de Catarina Claro e João Pedro Ramos. Dedicadas especialmente a famílias com crianças a partir dos cinco anos, esta visita para além de ser uma visita guiada é também um momento divertido para conhecer António Ferreira e Augusta Silva e vê-los contar histórias, como aquelas que se contam naquele palco com 130 anos. Nestas visitas encenadas (que de guiadas têm pouco) embarcamos numa viagem no tempo, para desvendar a história de como nasceu o Teatro Municipal e a de quem por aqui tem passado. Por entre mistérios e detalhes, vamos conhecer os cantos à casa que trouxe o Teatro à cidade do Funchal e que marcou a sua história - para sempre.

Estas sessões têm lotação máxima de 15 crianças (+ 1 adulto por criança). Os bilhetes custam 7 euros (criança + 1 adulto), 3 euros para adulto extra e 2 euros para criança extra, e estão à venda na bilheteira do Teatro.

Abertura oficial do evento ‘O Mar que respiramos’

A abertura oficial do evento ‘O Mar que respiramos’ irá decorrer pelas 15 horas, no corredor central desta unidade comercial. Este é o tema deste ano da Bandeira Azul e dos Centros azuis que têm por objectivo promover a sustentabilidade do meio ambiente e a preservação das várias espécies que habitam nos nossos mares. Neste âmbito, serão desenvolvidas actividades lúdicas de cariz pedagógico onde se pretende que as crianças aprendam temas tão abrangentes como a limpeza dos oceanos, a preservação das espécies, a reutilização do lixo sob a forma de arte e a necessidade imperativa de tomar medidas para a redução do lixo. Por outro lado, esta actividade também faz uma clara aposta na cultura de prevenção e segurança das nossas crianças, jovens e adultos. Neste sentido pretendemos alertar as crianças e pais para os comportamentos de risco que comprometem a segurança de todos nós e transmitir-lhes conhecimentos úteis que podem contribuir para a prevenção de acidentes e mostrar que todos nós podemos salvar vidas. Este projecto educativo baseia-se no princípio de que as crianças e os jovens são importantes agentes de mudança na sociedade com vista a construir uma cultura de segurança que actue na antecipação e reacção a situações de emergência. As actividades a desenvolver incluem: noções de suporte básico de vida, prevenção de morte por afogamento e sensibilização ambiental.

Festival Italiano continua no Funchal

Este sábado, dia 12, é dia de partilha com alguns profissionais a proporcionar workshops sobre os segredos mais bem guardados da arte da pizza napolitana. Pelas 14h00 realiza-se um workshop de pizza e um almoço solidário com jovens e crianças da Musicarte e do Centro do Canto do Muro, da parte da tarde um Laboratório Permanente de Pizza para Crianças, uma actividade pensada para os mais pequenos, para que possam, sob a supervisão de um pizzaiolo da Selecção Portuguesa, expressar o seu talento culinário. Como nem só de pizza se faz a gastronomia italiana, a Mercearia dos Avós, que também apoia o festival, vai organizar pelas 15h30 um workshop de massa fresca, ocasião para aprender as técnicas ancestrais de preparação de uma ‘pasta’ única. A música volta ao final da tarde e dura até noite dentro, animando as principais artérias da ‘capital’ madeirense.

Actividades de promoção da Saúde no Conjunto Habitacional do Hospital

No âmbito do projecto ‘Viver com Saúde’, a Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM inicia neste sábado, a partir das 15 horas, no Conjunto Habitacional do Hospital um conjunto de acções e actividades, com o objectivo de estimular a adopção de comportamentos saudáveis, a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

Programa:

15 horas - Entrega de espaço para a futura sede da Delegação Regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia assinatura de contrato com a presença do professor Manuel Oliveira Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, António Almada Cardoso, presidente da Delegação Regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia e de Vânia Jesus, presidente do Conselho de Administração da IHM, EPERAM. Das 15 horas às 17h30 haverá rastreios gratuitos à população residente no Conjunto Habitacional do Hospital, realizados por equipas da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

Concerto da Orquestra Académica do Conservatório no Porto Santo

A secretária regional do Turismo e Cultura estará presente, pelas 20 horas, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, local onde terá lugar o Concerto da Orquestra Académica do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, iniciativa que integra o Projecto ‘À Descoberta da Música’, promovido no âmbito das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas.

16.ª conferência sobre ‘Investigação em Serviços de Saúde’

A referida conferência realiza-se neste sábado, Dia Internacional do Enfermeiro, na Sala de Conferências do Hotel Four Views Monumental (Lido), entre as 9h30 e as 12h45.

Com a participação de:

• Walter Sermeus – Universidade de Lovaina;

• Élvio H. Jesus – Ordem dos Enfermeiros/ Madeira;

• Ana Rita Cavaco – Bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

SESARAM promove Curso de Ecografia Peri-operatória

Neste sábado, o Serviço de Saúde da RAM, promove pela primeira vez na Região Autónoma da Madeira, o Curso de Ecografia Peri-operatória destinada a médicos anestesistas, intensivistas, e cirurgiões cardiotorácicos. No total, são 18 os médicos que irão adquirir competências técnicas e científicas relativas à utilização da ecocardiografia transeosofágica e transtorácica no período peri-operatório. O curso teórico-prático incluirá a abordagem de aspectos básicos relativos aos princípios de funcionamento da ultrassonografia e da anatomia cardíaca e apresentará uma forte componente prática dirigida, essencialmente, para a aplicabilidade em contexto clínico, e ministrado por médicos anestesiologistas com larga experiência técnica e com Certificação Europeia em Ecocardiografia. Integrado no grupo de formadores estão duas médicas do SESARAM, Mara Vieira, anestesiologista e Susana Gomes, cardiologista. No workshop, existirá um simulador para a prática de aquisição de planos de imagem essenciais em ecocardiografia transesofágica e outros modelos para o treino em ecocardiografia transtorácica.

Segundo dia da comemoração do aniversário do Comando das Forças Terrestres e da Zona Militar da Madeira

Realiza-se nos dias 11 e 12 de Maio, na vila Baleira em Porto Santo, as comemorações do 25.º aniversários do Comando das Forças Terrestres e do 182.º aniversário da Zona Militar da Madeira. Neste sábado, pelas 11 horas, na Avenida Dr. Gregório Pestana Júnior, na Vila Baleira, haverá a Cerimónia Militar, presidida pelo representante da República para a

Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, contando com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, José Lino Tranquada Gomes e, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, estará a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Serviço de Saúde expõe ‘Sala de Operações’ no La Vie

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira associa-se às comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro com uma exposição intitulada ‘Sala de Operações’, cuja abertura oficial terá lugar pelas 12 horas, no centro comercial La Vie, no Funchal, com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. A iniciativa é promovida pela equipa de enfermagem do Bloco Operatório do Serviço de Saúde da Região e tem como objectivo desmistificar medos e receios associados às intervenções cirúrgicas, promovendo uma maior literacia em saúde. O tema escolhido este ano para o Dia Internacional do Enfermeiro pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros é ‘Saúde é um Direito Humano’. A instituição pretende mostrar que os enfermeiros podem ter um papel fundamental para garantir uma maior acesso aos cuidados de saúde.

Conferência de imprensa sobre as eleições para as Concelhias do PS-M, para os delegados ao Congresso Nacional e para a liderança do partido a nível nacional

O PS-Madeira promove uma conferência de imprensa sobre as eleições para as Concelhias do partido a nível regional, para os delegados ao Congresso Nacional e para a liderança do partido a nível nacional, este sábado, dia 12 de Maio, pelas 18h30, na sede regional do PS. A iniciativa terá como porta-voz o secretário-geral do partido, João Pedro Vieira.

Adoro.ser.mulher prepara evento ‘Open Day com filhos’

A Comunidade Internacional de Mulheres Empreendedoras na Madeira, Adoro.Ser.Mulher, promove neste sábado, dia 12 de Maio, nas instalações do Helen Doron Funchal, um ‘Open day com filhos’. Esta é uma iniciativa realizada em parceria com o Centro Helen Doron pensada nas mulheres empreendedoras com filhos, em que os mesmos podem participar neste evento com actividades direccionadas e adequadas às respectivas idades, sob orientação das técnicas técnicas Helen Doron.

Deste modo, as mães podem participar activamente no programa proposto, sem a preocupação de não terem onde deixar os filhos:

15h45 - Recepção das participantes;

16h00 - Apresentação do projecto Adoro.Ser.Mulher;

16h30 - Conversa ‘Conciliação vida familiar e carreira’ com a participação das associadas do Adoro.Ser.Mulher Madeira;

17h30 - Assinatura do Protocolo de Cooperação entre o ASM Madeira e o Helen Doron Funchal;

17h45 - Visita Guiada ao Centro Helen Doron Funchal, seguida de lanche;

18h30 - Encerramento.

Para participar neste evento é obrigatório fazer a inscrição através do e-mail para ‘marisasantos@adorosermulher.com’, com referência se leva crianças e quais as idades.

Primeiro torneio da IV edição do Circuito de Golfe Empresas CGSS / DIÁRIO de Notícias

O primeiro torneio da IV edição do Circuito de Golfe Empresas CGSS / DIÁRIO de Notícias realiza-se neste sábado, dia 12 de Maio, na modalidade de ‘stableford’, por equipas na variante de Texas Scramble.

Faróis portugueses abertos ao público

No âmbito das comemorações do Dia da Marinha 2018, encontram-se abertos ao público os faróis portugueses nos dias 12, 13, 16, 19 e 20 de Maio, das 14h às 17h, no continente, Açores e Madeira.

3.ª etapa do Circuito Regional Smashtour 2018

O Ludens Clube Machico organiza nos dias 12 e 13 de Maio de 2018 a 3.ª Etapa do Circuito Regional Smashtour 2018, prova que se realiza nos campos de ténis do Parque Desportivo Água de Pena em Machico e que conta com a participação de 27 atletas femininos e masculinos, em representação do Club Sport Marítimo (2), Clube Ténis Funchal (2), Ludens Clube Machico (10), Madeira Beloura Tennis School (2), Roberto Costa Ténis Clube (10) e Ténis Clube Tomar (1). O Escalão Sub 7 joga no sábado, 12 Maio, com os jogos a iniciarem-se às 10h30 horas. O Escalão Sub 9 joga no mesmo dia com os jogos a iniciarem-se às 13h30 hora e o Escalão Sub 10 joga no domingo, 13 Maio, com os jogos a partir das 10 horas.

Ireneu Cabral Barreto recebe participantes do encontro ‘Assembleia Geral da WFFM’

Pelas 19 horas, o representante da República para a Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, os participantes do encontro mundial ‘Assembleia Geral da WFFM - Federação mundial dos amigos dos Museus’.

CDU aborda problemas de saneamento básico no Funchal

A CDU promove uma iniciativa política regional pelas 16 horas, na qual abordará a falta de saneamento básico no concelho do Funchal. A iniciativa decorrerá na Estrada da Eira do Serrado, no início da Levada do Pico do Cardo (junto às instalações da Tecnovia).

Reunião do Conselho Regional do PTP

As conclusões da reunião do Conselho Regional do PTP serão feitas às 18 horas, no Hotel Orquídea, Funchal.