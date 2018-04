Saiba na agenda desta terça-feira como pode participar num debate sobre cultura e política

‘Dançando com a Diferença’ acolhe mais debates ‘Acesso Cultura’

Pelas 18h30, a cidade do Funchal junta-se a Évora, Lisboa, Porto, S. Brás de Alportel e Vila Nova de Famalicão para discutir se ‘Podem as organizações culturais fazer política? Devem?’. Esta é novamente uma iniciativa da ‘Acesso Cultura’, que terá lugar na Madeira, devido à colaboração do ‘Dançando com a Diferença’. Este debate terá lugar na sede do grupo ‘Dançando com a Diferença’ e vem no seguimento de um último debate que teve como tema de discussão ‘É o Design de Comunicação Elitista?’, cuja receptividade do público foi em muito positiva. Num debate de cariz informal e que busca grande interacção o público, a composição contará com a presença de três convidados que, em cinco minutos, cada um apresentará a sua perspectiva sobre o tema-base e um moderador que promoverá a interacção entre os convidados e público.

Para o Funchal o quadro de convidados é composto por:

Ester Vieira – Direcção da ATEF e Direcção Artística do Oficina Versus Teatro

Maurício Reis – Responsável da Porta 33

Paulo Esteireiro – Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical

Moderador: jornalista Filipe Gonçalves

A participação e assistência é livre e aberto a todo tipo de públicos.

Novo Plano Director Municipal do Funchal em debate no Teatro Baltazar Dias

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove, na sala de Espectáculos do Teatro Municipal Baltazar Dias, a conferência ‘O Ordenamento do Território do Funchal e o novo PDM’, destinada a debater temas inerente ao novo Plano Director Municipal do Funchal, aprovado em sessão extraordinária de Assembleia Municipal, a 26 de Março de 2018. O evento está previsto iniciar pelas 14h30 e contará com a presença do vereador Bruno Martins para a sessão de abertura, em representação da Autarquia. Do painel de oradores fazem parte a arquitecta Paisagista Madalena Coutinho, o arquitecto Nuno Raposo, professor David Vale, professor Domingos Rodrigues e um representante da Delegação da Ordem dos Arquitectos na Madeira. Antecedente à sessão de encerramento está programado um debate onde se assistirá a uma partilha de ideias relativa aos temas abordados durante a tarde. A entrada é gratuita, mediante pré-inscrição através do e-mail ‘conferencia.pdm@cm-funchal.pt’.

Encontro Participativo no Funchal

Nesta terça-feira, o Funchal recebe pelas 15h30, o Encontro Participativo, no qual será debatido o Orçamento Participativo Portugal. A sessão ocorre na Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas e o desafio é lançado a todos. “Vamos trabalhar em conjunto as suas ideias. Venha debater connosco assuntos relevantes da sociedade e contribuir para a sua melhoria”.

Celebração de protocolo entre a PSP, Câmara do Funchal, Instituto de Segurança Social e a Fundação PT

No âmbito da implementação do Projecto ‘Sistema contactos de idosos para as Forças de Segurança’, aprovado em sede de participação pública do Orçamento Participativo Portugal 2017 para a Região Autónoma da Madeira, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira irá, pelas 11 horas, firmar um protocolo com o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, a Câmara Municipal do Funchal e a Fundação Portugal Telecom, acto solene que será presidido pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Maria Isabel Solnado Porto Oneto, e pela secretária de Estado para a Modernização Administrativa, Graça Fonseca, no Salão Nobre do Comando Regional da Madeira.

O Projecto ‘Sistema contactos de idosos para as Forças de Segurança’ visa proporcionar aos cidadãos, com mais de 65 anos de idade e que vivam em condições de isolamento social, um serviço de comunicação directa (vulgo teleassistência) com a Polícia de Segurança Pública quando, por qualquer, motivo se sintam inseguros, contribuindo assim para a melhoria da sua qualidade de vida e para aumentar o seu sentimento de segurança.

Segundo dia da Semana do Ambiente na Escola do Caniço

A Escola dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço promove, entre os dias 16 e 21 de Abril, a ‘Semana do Ambiente’. A organização desta semana está a cargo do Projecto Eco-Escolas, e pretende unir toda a escola na abordagem da temática ambiental. Assim, em cada dia será trabalhada uma temática diferente dentro do tema Ambiente, com os diferentes níveis de ensino da escola e com vários parceiros. Nesta terça-feira, os alunos irão assistir a uma ‘Palestra sobre Agricultura Biológica’, com o objectivo de informar para os benefícios desta prática agrícola em termos ambientais e de Saúde Pública.

Abertura do Seminário de Simplificação Administrativa

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside pelas 9h30, no Hotel Vida Mar, à Sessão de Abertura do Seminário de Simplificação Administrativa. Este Seminário realiza-se no âmbito da Missão Internacional de Cooperação do Projecto SIMPLIMAC, um projecto de modernização administrativa em que participam os parceiros da Madeira, dos Açores, das ilhas Canárias, de Cabo Verde e do Senegal.

Assinatura do protocolo para adaptação de novas instalações para a Esquadra da PSP da Ponta do Sol

Pelas 10 horas, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, preside à cerimónia de Assinatura do protocolo para a elaboração do projecto de execução tendo em vista a adaptação de novas instalações para a Esquadra da PSP da Ponta do Sol, Madeira. O protocolo será assinado entre a Câmara Municipal da Ponta do Sol, a Secretaria Geral da Administração Interna e Polícia de Segurança Pública. O valor estimado para esta empreitada, que será lançada pelo Município, ao abrigo do Contrato Interadministrativo, é de cerca 400 mil euros.

Sessão ‘SIMPLEX+’ na ACIF

A sessão terá lugar às 17 horas, na sede da Associação Comercial e Industrial do Funchal, e contará com a presença da secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.

Apresentação do Programa Oficial da Festa da Flor 2018

Pelas 16 horas, no Espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo, haverá uma Conferência de Imprensa destinada a apresentar o Programa Oficial da Festa da Flor 2018.

Inauguração segundo apartamento Centro Luís Camões

No âmbito de um contrato programa assinado entre o Governo Regional e o Centro Luís de Camões, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), Rita Andrade, estará presente na inauguração do segund apartamento do Centro Luís de Camões, pelas 17 horas. O referido contrato-programa tem como objectivo apoiar utentes residentes no Porto Santo, e em zonas mais longínquas da Ilha da Madeira, que têm de se deslocar ao Funchal por motivo de tratamento. Com esta acção, o Governo Regional alarga o apoio já dado pelo primeiro apartamento, duplicando a capacidade de resposta, e permitindo assim que um maior número de utentes tenham acesso a este apoio social.

Albuquerque participa em debate sobre a ‘Descentralização/Regionalização’

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, participa, no Porto, num debate sobre a ‘Descentralização/Regionalização’, juntamente com. Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, a convite da Associação ‘Porto, o Nosso Movimento - Associação Cívica’.