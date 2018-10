Rui Abreu diz que Costa, “com a cumplicidade do PS local, voltou a enganar os madeirenses”

Rui Abreu, secretário-geral do PSD/Madeira, diz que “mais uma vez o governo das esquerdas unidas em Lisboa, com a cumplicidade do PS local, voltou a enganar os madeirenses”. Em causa está o financiamento do novo hospital da Madeira.

“Na sua visita à Madeira, em Maio deste ano, António Costa prometeu comparticipar o Novo Hospital da Madeira em 50%. Há duas semanas, o Conselho de Ministros garantiu 132 milhões de euros para a nova unidade hospitalar. Agora, em novo Conselho de Ministros, ficámos a saber que o PS apenas pretende contribuir apenas com 96,5 milhões de euros, ou seja, com apenas 30% do valor do Novo Hospital da Madeira”, refere, numa nota de imprensa enviada à redacção.

Rui Abreu diz mesmo que o PS-Madeira “nunca defende os madeirenses e porto-santenses”. “Como é possível congratular-se com o roubo de 36 milhões de euros e com as engenharias financeiras de António Costa para pagar o mínimo por um Hospital classificado como Projecto de Interesse Comum?”, questiona.

Tendo isto em conta, o social-democrata afirma que “o PS local pode continuar a aplaudir comparticipações diminutas, mas todos os madeirenses e porto-santenses sabem a verdade: o PS não cumpre e António Costa não tem palavra”.