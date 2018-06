Ronaldo, quem mais?

CR7 teve o seu melhor arranque de sempre em mundiais e marcou três golos que permitiu a Portugal empatar frente à Espanha. O Largo do Mundial na Cidade transbordou de alegria. Para a semana há mais. Este é um dos grandes destaques, como não poderia deixar de ser, da nossa edição de hoje.

A manchete do DIÁRIO dá conta da classificação da nova agência de rating, DBRS, à dívida da Região, que vai abrir a porta a novos investidores. Apesar de a dívida a longo prazo ter sido classificada com a nota ‘BB’, segundo nível de ‘lixo’, a avaliação da DBRS vai facilitar o acesso do Governo e das empresas ao crédito em condições mais vantajosas.

A edição de hoje destaca também o recorde de hotéis ‘amigos de ambiente’ que a Madeira possui. São 48 unidades galardoadas com o ‘Green Key’.

Na frente política o destaque vai para o candidato à presidência do CDS, Américo Dias que afirma: “O CDS não pode ser muleta de quem vencer as eleições”.

E hoje 15 candidatas disputam título de Miss Portuguesa Madeira.

