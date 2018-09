Rodrigues desafia PSD a aprovar Passe Social Único

O deputado e presidente do CDS, José Manuel Rodrigues, abordou esta manhã a proposta do seu partido de criação do passe social único, com duas tarifas para toda a Região: 30 euros para o concelho do Funchal e 50 euros para os restantes concelhos da Região.

O CDS desafiou, assim, o Governo Regional a aprovar e a incluir no Orçamento para 2019 a proposta que cria o Passe Social Único, em vez de vir agora “anunciar passes sociais mais baratos para todos, três semanas depois de o CDS ter apresentado a sua iniciativa”, tendo para o efeito solicitado reuniões com as empresas de transporte público e reunido com a Empresa de Automóveis do Caniço.

“É uma exorbitância, é vergonhoso e obsceno pagar 88 euros por um passe social para o Curral das Freiras, 72 euros para Machico, 92 euros para a Calheta e 124 para Santana”, exemplificou o deputado e presidente do CDS, José Manuel Rodrigues, dizendo que os trabalhadores madeirenses de alguns concelhos da Região pagam pelo passe social um valor superior ao que paga o madeirense que se desloca a Lisboa ou Porto”.

O dirigente democrat-cristão esclareceu ainda que o Passe Social Único “não anula a atribuição de outros passes sociais já existentes, nomeadamente o passe social invalidez, passe social sénior, passe social pensionista, passe social combinado, entre outros. No entanto, os utentes dos transportes públicos podem optar sempre pelo passe que melhor lhes convier”.