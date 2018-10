Rio arrasa indicação de Pereira para a ERSE

O presidente do PSD afirmou, hoje, que a indicação do ex-presidente do PS-M para vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos configura uma situação “jobs for the boys”, uma vez que o organismo “não é um lugar para pôr um político, é para pôr pessoas com conhecimentos técnicos”. Rui Rio considera que Carlos Pereira “não tem currículo no sector da energia”. Espero que o Governo “dê um passo à rectaguarda e possa escolher uma personalidade” com conhecimentos no sector energético, sublinhou em declarações à comunicação social.

Esta manhã a comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas aprovou, por unanimidade, o adiamento da audição ao deputado socialista, pretendendo ouvir também o executivo.

Em causa estão requerimentos apresentados pelo PCP e pelo CDS-PP e hoje apreciados na reunião da comissão, pedindo, respectivamente, um adiamento da audição marcada para hoje a Carlos Pereira, bem como uma audição ao ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, sobre esta nomeação para a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).