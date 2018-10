Resultados da TAP também são uma aposta social, defende Antonoaldo Neves

Élvio Sousa, deputado do JPP volta a questionar o CEO da TAP na segunda ronda de perguntas, já depois de Eduardo Jesus e de Carlos Rodrigues: “Com a recompra o Estado recuperou o controlo estratégico, mas perdeu os direitos económicos”. O que o deputado quer saber é se “o direito económico vai prevalecer ao direito social?”.

O presidente da TAP garante que os resultados da empresa aérea são motivo de orgulho para o país e por isso também são uma aposta social: “Sem o capital privado, não chegaríamos onde estamos. Sem o capital público, não conseguíamos renegociar com os bancos. É tempo de celebrar, de voar mais alto”, afirma.

Já João Paulo Marques, do PSD, desafia Antonoaldo Neves a explicar como é que o presidente afirma que a TAP não é uma companhia pública, se metade do capital da empresa pertence ao Estado: “É por isso que está cá, e não está a Ryanair ou a Easyjet”, aponta Marques. O social-democrata reitera que a empresa é pública, e essa é a razão para “os portugueses e os madeirenses” terem investido nela.

“Qual foi a orientação que recebeu do accionista maioritário relativamente a estratégia para as Regiões Autónomas da Madeira ou dos Açores”, pergunta João Paulo Marques, uma questão que se repetiria por diversas vezes, apesar do presidente da TAP evitar uma resposta concreta: “O presidente não recebe orientações de ninguém a não ser do seu conselho de administração”. João Paulo Marques insiste:” Se há uma reunião com o Governo sobre a pontualidade, porque é que não há sobre os preços para a Madeira?”.

E, mediante a resposta pouco directa do CEO, o deputado social-democrata reitera: “Está-me a dizer que o accionista maior da TAP, Estado, nunca convocou nenhuma reunião sobre os preços para a Madeira?”, ou “O Governo convocou, ou não, para falar sobre a Madeira. E, se sim, deu-lhe orientações?”. Ainda: “O Governo deu-lhe alguma indicação sobre os objectivos e políticas para o destino Madeira?”. Antonoaldo Neves concluiu: “O Sr. Primeiro-Ministro pode ter acesso à informação. (...) Nenhum membro do Governo vem dar orientações ao CEO da TAP”, disse, retorquindo que a conclusão de que o Governo não convocou ou orientou a TAP sobre a questão da Madeira, é uma dedução do próprio deputado.