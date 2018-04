PTP confirma “total intenção” de se candidatar a todos os actos eleitorais

A Comissão Política do PTP-Madeira, reunida esta quarta-feira, analisou a situação política nacional

A Comissão Política do PTP- Madeira reuniu esta quarta-feira, pela primeira vez após o II Congresso Ordinário, realizado a 07 de Abril.

Fazendo uma análise da situação política nacional, o PTP valorizou “a capacidade democrática que tiveram os partidos à esquerda do PS para que fosse assegurada a viabilidade governamental”, lamentando, por outro lado, que essas forças políticas não tenham aproveitado “para avançar mais na defesa dos direitos dos trabalhadores, na sustentabilidade da segurança social, no combate à pobreza em particular nas camadas mais idosas”.

Quanto às responsabilidades ou compromissos do Governo da República para com a Região, o PTP entende que “o Governo da República continua a discriminar a Madeira”, nomeadamente no que toca à construção do novo hospital, à revisão da lei da mobilidade e da Lei de Finanças Regionais.

Relativamente à situação política regional, o PTP considera que “o Governo Regional já não merece a confiança da maioria dos madeirenses”, uma vez que Miguel Albuquerque não comseguiu resolver as questões da mobilidade aérea, da ligação marítima por ferry entre a Região e o continente e da construção do novo hospital. Por outro lado, o PTP realça que a “alternativa pol´tica apresnetada pelo PS-Madeira “em nada se diferencia do pior que tem o PSD”.

Perante esta análise, a Comissão Política do PTP-Madeira, entende que “deve intensificar o seu esclarecimento directo com o eleitorado e reforçar a organização interna do partido tendo como objectivo alargar a sua influência junta da população da Madeira”.

O PTP confirmou ainda a sua “total intenção de se candidatar em listas próprias a todos os actos eleitorais”, pelo que foi delegado ao presidente da Comissão Política que criasse um grupo de trabalho que comece a preparar as linhas orientadoras das eleições legislativas Nacionais e Europeias.