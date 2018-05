Psicólogos abordam importância da sexualidade no bem-estar e na saúde mental

A Delegação Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses organiza, esta sexta-feira, dia 18 de Maio, no Auditório do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, a conferência ‘Identidade, sexualidade (s), afectos: da reflexão à intervenção’.

Num encontro que reúne cerca de 100 participantes, serão explorados temas, conceitos e preconceitos ligados à sexualidade e debatida a importância do comportamento e expressão da identidade sexual e de género para o bem-estar e saúde mental.

Discutir-se-á, entre outros assuntos: porque é tão difícil integrar a sexualidade nas nossas abordagens; qual a importância de uma rede de apoio e quebra de isolamento; a sexualidade no envelhecimento: identidade e estigma.

Entre os oradores incluem-se Gabriela Moita, psicóloga e terapeuta sexual, e Pedro Nobre, coordenador do SexLab da Universidade do Porto e Presidente da World Association for Sexual Health.

O evento, que está inserido na estratégia de formação e desenvolvimento profissional da DRM, terá início com as intervenções da Presidente do Instituto de Segurança Social, Augusta Aguiar, da Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, do Presidente da DRM, Renato Gomes Carvalho, e das responsáveis pela Comissão Organizadora, Marisa Alexandre e Carolina Abreu.

Além das sessões plenárias, a conferência inclui a realização de um debate com os participantes e diversas comunicações sobre sexualidade, diversidade e inclusão.

Pode encontrar o programa aqui