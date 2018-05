PSD-Madeira satisfeito com a decisão do Governo Regional pela introdução do passe Sub-23 na Madeira

A Comissão Política do PSD/Madeira congratulou-se esta quarta-feira com a decisão do Governo Regional pela introdução do passe Sub-23 na Madeira. “Três mil estudantes do ensino superior na nossa Região terão descontos até 60% no valor mensal do passe”, disse Tranquada Gomes, após a Reunião da Comissão Política.

Um investimento da Região superior a meio milhão de euros, assumido pelo executivo madeirense, “que é da responsabilidade do Governo da República”, lamentou o porta-voz, durante a leitura das conclusões da Reunião da Comissão Política.

Sublinhando o “empenho” do executivo regional, na resolução da frequente inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, Tranquada Gomes alertou que a mobilidade dos madeirenses e a economia da Região não podem ficar prejudicados devido a limitações impostas em 1964. “A realidade mudou: a pista foi ampliada e as aeronaves estão tecnologicamente mais evoluídas”, constatou, defendendo uma “solução urgente”, que “em circunstância alguma coloque em causa a segurança das pessoas.”

O PSD-Madeira criticou o Governo Central, que “continua a adiar” questões de “extrema importância” para a Região, nomeadamente o co-financiamento do Novo Hospital, a revisão do Subsídio de Mobilidade, os juros da dívida ou as dívidas dos subsistemas de saúde. “Não admitimos que continuem a usar interesses partidários para atacar a Autonomia e prejudicar os madeirenses e porto-santenses”, avisou o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

A Comissão Política enalteceu o sucesso da iniciativa ‘Compromisso Madeira’, garantindo que o Partido irá continuar a preparar as eleições de 2019, ano em que serão disputadas três eleições “difíceis” e “decisivas” para o “futuro da Madeira”: as europeias, as nacionais e as regionais.

O objectivo, disse Tranquada Gomes, é “prepara o Partido” e defender os interesses da Região, denunciando “todos aqueles que querem vender e trair a Autonomia tão duramente conquistada”

Com esta perspectiva, o PSD/M dará continuidade ao ‘Governo de Proximidade’ e aos ‘Encontros com Militantes’, disse o social-democrata, destacando o trabalho desenvolvido pelo Grupo Parlamentar nas jornadas temáticas ‘Melhor Economia e Mais Emprego’, numa altura em os dados estatísticos revelam que a economia madeirense cresceu consecutivamente nos últimos 56 meses, reduzindo a taxa de desemprego de 15,8 para 8,9%.

Reafirmando a “matriz social-democrata”, na defesa dos direitos inalienáveis dos trabalhadores, a Comissão Política do PSD congratulou-se pela passagem do 1º de Maio, dia do Trabalhador. “Todos os indicadores económicos regionais revelam evoluções positivas, um sinal claro que a Região atravessa um bom período e que isso tem efeitos positivos no emprego, nas pessoas e nas famílias”, concluiu.