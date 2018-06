PSD destaca benefícios do Estatuto Social do Bombeiro

O grupo parlamentar do PSD prosseguiu, hoje, as jornadas temáticas sobre ‘Protecção do território e segurança da população’, com visitas aos Bombeiros de Santa Cruz e aos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Antes, as acções tinham sido dirigidas às acções de prevenção de incêndios.

“Os temas de relevo foram o novo estatuto social do bombeiro, assim como a isenção de IRS ao trabalho de voluntariado”, referiu Higino Teles.

O deputado do PSD destaca que, nas duas propostas do seu partido que foram aprovadas no parlamento regional, estão previstos benefícios importantes para os bombeiros.

Ao nível do estatuto, há regalias na área da saúde e apoio social, nomeadamente isenção de taxas moderadoras, apoio psicológico gratuito, bem como as tarifas sociais de águia e electricidade, acesso prioritário a lares.

O PSD também fez aprovar uma proposta de alteração ao código do IRS que deverá isentar de imposto as verbas recendias para o trabalho voluntário, nomeadamente o que decorre do Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais que decorrer entre Junho e Outubro.