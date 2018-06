PSD acusa Paulo Cafôfo de “mentir às pessoas”

O PSD-Madeira emitiu hoje um comunicado para criticar as afirmações de Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, registadas nos últimos tempos, acusando-o de “mentir às pessoas”.

Assinado por Rui Abreu, Secretário-Geral do PSD-M, o comunicado começa por referir que Cafôfo “está habituado a viver numa mentira permanente e pensa que ninguém nota o logro que quer impingir”. A notícia de Paulo Cafôfo, publicada hoje na edição impressa do DIÁRIO de Notícias, dando conta do desejo de compromisso para os próximos 10 anos com os madeirenses, não caiu bem no seio do PSD, levando Rui Abreu a relembrar algumas declarações do presidente da Câmara, em diversos momentos da vida política:

“Diário de Notícias – 26 de Abril de 2017: “As pessoas estão fartas de falsas promessas, de políticos que dizem uma coisa hoje mas nada fazem amanhã, de políticos que descredibilizam as instituições públicas e desmotivam os cidadãos. É fácil fazer promessas, mas é muito difícil cumpri-las”;

“Diário de Notícias – 16 de Setembro de 2017: “Se estou a candidatar-me [à presidência da CMF] é para cumprir o mandato até ao fim”;

“Dia da tomada de posse – 23 de Outubro de 2017: “Compete-nos agora dignificar a honestidade e inteligência de quem vota, o motivo de quem vota e a vida de quem vota”.

Perante os factos, Rui Abreu diz que “não é difícil perceber quanto vale o compromisso e a palavra do presidente em part-time da Câmara Municipal do Funchal e o modo como ele mente às pessoas”.